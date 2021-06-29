Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями после выхода команды в 1/4 финала чемпионата Европы. В 1/8 финала англичане на «Уэмбли» победили Германию (2:0).

«Сегодня достигнут особенный результат. Сборная Англии не могла победить сборную Германии в матчах навылет с финала, состоявшегося здесь же в 1966 году.

С 1968 года мы лишь однажды смогли дойти до полуфинала чемпионата Европы, так что игроки продолжают переписывать историю — у них снова появился шанс сотворить нечто особенное.

Я бывал здесь и при полном аншлаге, но никогда прежде не слышал такого предела радости, какой нас встречали сегодня. Зритель стоял за каждым единоборством, за каждым отбором и каждым рывком, который мы делали», — цитирует Саутгейта сайт УЕФА.

В четвертьфинале чемпионата Европы англичане сыграют с победителем пары Швеция — Украина.