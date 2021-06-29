Все команды из «группы смерти» вылетели в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Англии одержала победу над командой Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча, прошедшая во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

Таким образом, все команды группы F, которые играли в плей-офф, не смогли пробиться в четвертьфинал.

Ранее Франция в серии пенальти проиграла Швейцарии, а Португалия в основное время уступила Бельгии.

Перед началом турнира группа F получила прозвище «группа смерти», так как в одном квартете оказались Франция, Португалия и Германия.