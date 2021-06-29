Все команды из «группы смерти» вылетели в 1/8 финала Евро-2020
21:07
Сборная Англии одержала победу над командой Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча, прошедшая во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.
Таким образом, все команды группы F, которые играли в плей-офф, не смогли пробиться в четвертьфинал.
Ранее Франция в серии пенальти проиграла Швейцарии, а Португалия в основное время уступила Бельгии.
Перед началом турнира группа F получила прозвище «группа смерти», так как в одном квартете оказались Франция, Португалия и Германия.
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