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Все команды из «группы смерти» вылетели в 1/8 финала Евро-2020

21:07
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Сборная Англии одержала победу над командой Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча, прошедшая во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

Таким образом, все команды группы F, которые играли в плей-офф, не смогли пробиться в четвертьфинал.

Ранее Франция в серии пенальти проиграла Швейцарии, а Португалия в основное время уступила Бельгии.

Перед началом турнира группа F получила прозвище «группа смерти», так как в одном квартете оказались Франция, Португалия и Германия.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля