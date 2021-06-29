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Лев провел последний матч в качестве главного тренера сборной Германии

21:05
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Матч 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2) стал последним для главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Ранее он объявил, что покинет команду после Евро. Его заменит бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Под руководством 61-летнего специалиста сборная Германии выиграла чемпионат мира-2014, а также стала победителем Кубка конфедераций-2017.

Англия — Германия

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля