Лев провел последний матч в качестве главного тренера сборной Германии

Матч 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2) стал последним для главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Ранее он объявил, что покинет команду после Евро. Его заменит бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Под руководством 61-летнего специалиста сборная Германии выиграла чемпионат мира-2014, а также стала победителем Кубка конфедераций-2017.