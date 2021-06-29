Лев провел последний матч в качестве главного тренера сборной Германии
21:05
Матч 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2) стал последним для главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Ранее он объявил, что покинет команду после Евро. Его заменит бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.
Под руководством 61-летнего специалиста сборная Германии выиграла чемпионат мира-2014, а также стала победителем Кубка конфедераций-2017.
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