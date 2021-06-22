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Власти Санкт-Петербурга рассчитывают на 50-процентную заполняемость трибун в оставшихся матчах Евро

19:02
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Петербургские власти надеются, что оставшиеся матчи чемпионата Европы по футболу, которые примет город, пройдут с 50-процентной заполняемостью стадиона, сообщает ТАСС.

«В соответствии с договоренностями с УЕФА и рекомендациями Роспотребнадзора все матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге проводятся с 50-процентной заполняемостью стадиона. Городом были подписаны гарантии, и в настоящее время заявленная цифра сохраняется. Мы находимся в постоянном взаимодействии с Роспотребнадзором — другой информации от них не поступало. Мы надеемся, что цифра не изменится и останется на текущем уровне», — заявил во вторник вице-губернатор Борис Пиотровский.

В Санкт-Петербурге на данный момент прошли пять матчей турнира из семи запланированных в городе. 23 июня в Петербурге состоится встреча между командами Швеции и Польши, а 2 июля пройдет четвертьфинальная игра.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11719501

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