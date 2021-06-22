Горецка: «У сборной Венгрии крепкая защита, которую нелегко пройти»
18:55
Полузащитник сборной Германии Леон Горецка поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Венгрии.
«Они провели несколько отличных матчей. Венгрия играет со страстью, и у них крепкая защита, которую нелегко пройти. Мы посмотрим, как они защищались в прошлых матчах, и постараемся придумать эффективный план», — цитирует Горецку официальный сайт УЕФА.
Матч Германия — Венгрия состоится завтра, 23 июня, в Мюнхене, начало — 22.00 мск.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/
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