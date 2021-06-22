Горецка: «У сборной Венгрии крепкая защита, которую нелегко пройти»

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Венгрии.

«Они провели несколько отличных матчей. Венгрия играет со страстью, и у них крепкая защита, которую нелегко пройти. Мы посмотрим, как они защищались в прошлых матчах, и постараемся придумать эффективный план», — цитирует Горецку официальный сайт УЕФА.

Матч Германия — Венгрия состоится завтра, 23 июня, в Мюнхене, начало — 22.00 мск.