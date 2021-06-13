Вильмотс объяснил, почему Дзюба был бесполезен в игре с Бельгией
Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс, руководивший ей на ЧМ-2014 и Евро-2016, в интервью «СЭ» назвал ошибки, допущенные национальной командой России в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы (0:3).
— России нужно решить проблемы с началом атак, — отметил Вильмотс. — Защитники о них даже не думали. Команда у вас крепкая — особенно Головин и Дзюба. Дзюба — отличный нападающий, но он игрок штрафной площадки. А в игре с Бельгией он фактически действовал в полузащите, из-за чего был бесполезен. Русские играли слишком низко, вам нужно действовать выше, чтобы забивать мячи.
(Гоша Чернов)
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