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Зарема — о матче Бельгия — Россия: «Дзюба не смог совершить ни одного полезного действия»

14:40
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в интервью «СЭ» прокомментировала результат матча группового турнира чемпионата Европы-2020 Бельгия — Россия (3:0).

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Ромелу Лукаку (№ 9) и&nbsp;Магомед Оздоев после матча.А чего вы ждали? Того, что Семенов «съест» Лукаку? Итоги матча Россия — Бельгия

«Предлагаю натурализировать Жиго. Сборная страдает от отсутствия хорошего защитника. Представьте, а если б не было Фернандеса? Жиго надо дать русский паспорт, он способен усилить сборную, плюс у них была бы сыгранная пара с Джикией», — отметила Зарема.

Также она выделила героя проигранного матча, а также сравнила его игру с другими защитниками сборной России.

«В составе сборной могу выделить Георгия Джикию. За спартаковских футболистов переживаю больше всего. Лишь бы все вернулись из сборной без травм. Посмотрите на игру Джикии против Лукаку и сравните с теми моментами, когда против бельгийца оказывались Семёнов и Дивеев. Один сразу нелепо ошибся, а от второго Лукаку ушёл как от стоячего», — сказала Салихова.

«Очень жаль, но нашу команду хватило лишь на 10 минут, а Дзюба не смог совершить ни одного полезного действия. Я не понимаю почему на поле не вышел Соболев. Надеюсь, в матче против Финляндии в основе выйдет Александр, ещё хотелось бы увидеть с первых минут Караваева», — сказала Зарема.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.

(Максим Алланазаров)

Бельгия — Россия

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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