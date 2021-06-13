Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в интервью «СЭ» прокомментировала результат матча группового турнира чемпионата Европы-2020 Бельгия — Россия (3:0).

«Предлагаю натурализировать Жиго. Сборная страдает от отсутствия хорошего защитника. Представьте, а если б не было Фернандеса? Жиго надо дать русский паспорт, он способен усилить сборную, плюс у них была бы сыгранная пара с Джикией», — отметила Зарема.

Также она выделила героя проигранного матча, а также сравнила его игру с другими защитниками сборной России.

«В составе сборной могу выделить Георгия Джикию. За спартаковских футболистов переживаю больше всего. Лишь бы все вернулись из сборной без травм. Посмотрите на игру Джикии против Лукаку и сравните с теми моментами, когда против бельгийца оказывались Семёнов и Дивеев. Один сразу нелепо ошибся, а от второго Лукаку ушёл как от стоячего», — сказала Салихова.

«Очень жаль, но нашу команду хватило лишь на 10 минут, а Дзюба не смог совершить ни одного полезного действия. Я не понимаю почему на поле не вышел Соболев. Надеюсь, в матче против Финляндии в основе выйдет Александр, ещё хотелось бы увидеть с первых минут Караваева», — сказала Зарема.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.

(Максим Алланазаров)