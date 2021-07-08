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Вилков оценил работу Карасева на Евро-2020

13:50
Сергей Карасев показывает красную карточку Маттейсу де Лигту. Фото AFP
Сергей Карасев показывает красную карточку Маттейсу де Лигту. Фото AFP
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Бывший судья Михаил Вилков высказался о работе российского арбитра Сергея Карасева на чемпионате Европы-2020.

«Карасева многие хвалят! Это отрадно. Евро прошел не без ошибок. Но я считаю, что российская бригада очень хорошо отработала. Он показал, что российские судьи не самые худшие в мире», — сказал Вилков «СЭ».

На Евро-2020 Карасев судил матчи Италия — Швейцария (3:0), Германия — Венгрия (2:2) и Нидерланды — Чехия (0:2). Также он был четвертым арбитром на полуфинале Италия — Испания (1:1, пенальти — 4:2).

Не день Карасева. Российский арбитр перенервничал и лишил себя полуфинала

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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