Бывший судья Михаил Вилков раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который комментировал полуфинал чемпионата Европы-2020 Англия — Дания (2:1 д.в.).

«Мне очень нравится, как комментирует Слуцкий. Очень глубокое понимание футбола. Даже понимание судейства на хорошем уровне. Это без иронии! Но пенальти в ворота Дании случился после того, как Слуцкий нахваливал судью.

Слуцкий не был согласен назначением пенальти! Но зачастую он нахваливает иностранных специалистов, но российских арбитров ругает. Недавно я был инспектором на матче «Нижний Новгород» -«Рубин», где судил молодой парень. Казанцы тогда победил, а судья поставил 2 пенальти и удалил игрока хозяев. Все по делу! Но что-то нигде в СМИ я не видел хвалебный тон в адрес молодого арбитра. А то Слуцкий любит нахваливать иностранных арбитров, а наших «песочит», — сказал Вилков «СЭ».

Пенальти был назначен в конце первой дополнительной пятнадцатиминутки в ворота датчан за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Вратарь Дании Каспер Шмейхель отбил 11-метровый в исполнении Харри Кейна, однако с добивания пропустил мяч, который оказался для Англии победным (2:1).

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».