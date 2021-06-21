«Вест Хэм» пожелал Ярмоленко удачи в матче Украина — Австрия
19:02
«Вест Хэм» пожелал удачи форварду команды Андрею Ярмоленко в матче Евро-2020 Украина — Австрия.
«Удачи, Андрей Ярмоленко», — говорится в сообщении.
Good luck, @Yarmolenko7! ???#EURO2020 https://t.co/5IL9A678y9 pic.twitter.com/xvA9VfV1fJ— West Ham United (@WestHam) June 21, 2021
Украинец вышел в стартовом составе сборной. Игра началась в 19.00 по московскому времени.
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