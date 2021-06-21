«Вест Хэм» пожелал удачи форварду команды Андрею Ярмоленко в матче Евро-2020 Украина — Австрия.

«Удачи, Андрей Ярмоленко», — говорится в сообщении.

Украинец вышел в стартовом составе сборной. Игра началась в 19.00 по московскому времени.