Гравенберх вошел в тройку самых молодых игроков сборной Нидерландов на Евро

Полузащитник Райан Гравенберх попал в стартовый состав сборной Нидерландов на матч против Македонии на Евро-2020.

Таким образом, он вошел в тройку самых молодых футболистов, которые играли за голландцев на чемпионатах Европы. На момент матча ему было 19 лет и 32 дня.

Моложе него за сборную на Евро играли только Йетро Виллемс (18 лет и 71 день, Евро-2012) и Бертус ван Хардер (18 лет и 142 дня, Евро-1938).