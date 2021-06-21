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Гравенберх вошел в тройку самых молодых игроков сборной Нидерландов на Евро

18:55
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Полузащитник Райан Гравенберх попал в стартовый состав сборной Нидерландов на матч против Македонии на Евро-2020.

Таким образом, он вошел в тройку самых молодых футболистов, которые играли за голландцев на чемпионатах Европы. На момент матча ему было 19 лет и 32 дня.

Моложе него за сборную на Евро играли только Йетро Виллемс (18 лет и 71 день, Евро-2012) и Бертус ван Хардер (18 лет и 142 дня, Евро-1938).

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