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Верратти выйдет в стартовом составе сборной Италии на матч против Уэльса

06:59
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о состоянии полузащитника Марко Верратти перед матчем 3-го тура Евро-2020 против Уэльса.

«Марко нужно играть. После стольких дней тренировок он в порядке. Давайте посмотрим, как он себя почувствует после окончания первого тайма», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Первые два матча Евро-2020 против Турции (3:0) и Швейцарии (3:0) Верратти пропустил из-за травмы колена, которую получил в «ПСЖ».

Матч Италия — Уэльс пройдет 20 июня и начнется в 19:00 мск. Итальянцы с 6 очками занимают первое место, гарантировав себе участие в плей-офф, валлийцы с 4 очками — на второй строчке.

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