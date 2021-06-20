Верратти выйдет в стартовом составе сборной Италии на матч против Уэльса
06:59
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о состоянии полузащитника Марко Верратти перед матчем 3-го тура Евро-2020 против Уэльса.
«Марко нужно играть. После стольких дней тренировок он в порядке. Давайте посмотрим, как он себя почувствует после окончания первого тайма», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.
Первые два матча Евро-2020 против Турции (3:0) и Швейцарии (3:0) Верратти пропустил из-за травмы колена, которую получил в «ПСЖ».
Матч Италия — Уэльс пройдет 20 июня и начнется в 19:00 мск. Итальянцы с 6 очками занимают первое место, гарантировав себе участие в плей-офф, валлийцы с 4 очками — на второй строчке.
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