Форвард сборной Англии Кейн отреагировал на свою безголевую серию на Евро-2020 из двух матчей подряд

Нападающий сборной Англии Харри Кейн отреагировал на неудачное для себя начало Евро-2020.

«У меня нет никаких проблем со здоровьем, не чувствую, что не готов физически. Состояние хорошее, как во время сезона. Я много раз в карьере не забивал две игры подряд. На таких турнирах, как Евро, это более заметно, это больше обсуждают. Я знаю, что с такими игроками, как в нашей команде, шансы еще придут. А когда они придут, я буду более чем способен реализовать их», — приводит Goal слова Кейна.

После двух туров Евро-2020 Англия занимает второе место в группе D с 4 очками. Третий матч англичане проведут 22 июня против Чехии, начало — в 22.00 (мск).