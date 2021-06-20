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Форвард сборной Англии Кейн отреагировал на свою безголевую серию на Евро-2020 из двух матчей подряд

06:26
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Нападающий сборной Англии Харри Кейн отреагировал на неудачное для себя начало Евро-2020.

«У меня нет никаких проблем со здоровьем, не чувствую, что не готов физически. Состояние хорошее, как во время сезона. Я много раз в карьере не забивал две игры подряд. На таких турнирах, как Евро, это более заметно, это больше обсуждают. Я знаю, что с такими игроками, как в нашей команде, шансы еще придут. А когда они придут, я буду более чем способен реализовать их», — приводит Goal слова Кейна.

После двух туров Евро-2020 Англия занимает второе место в группе D с 4 очками. Третий матч англичане проведут 22 июня против Чехии, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/england-captain-kane-holds-no-southgate-grudge-after-being/7c2la0n6lhs41g8nm264ai6nu

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Иван Торопцев все материалы автора
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