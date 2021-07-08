Верратти — о матче Англии с Данией: «Судья был очень щедр, давая пенальти»
20:29
Полузащитник сборной Италии Марко Верратти поделился эмоциями от просмотра матча сборной Англии в 1/2 финала Евро-2020 с Данией (2:1).
«Англия физически крепка, у нее есть футболисты, технично работающие с мячом. Они заслужили выйти в финал. Судья был очень щедр, давая пенальти. Это щедрый поступок. Англия будет играть дома и мечтает там победить», — цитирует Верратти Football Italia.
11 июля состоится финал чемпионата Европы, где встретится сборная Италии против Англии. Игра пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/verratti-euros-pressure-more-on-england/
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