Полузащитник сборной Италии Марко Верратти поделился эмоциями от просмотра матча сборной Англии в 1/2 финала Евро-2020 с Данией (2:1).

«Англия физически крепка, у нее есть футболисты, технично работающие с мячом. Они заслужили выйти в финал. Судья был очень щедр, давая пенальти. Это щедрый поступок. Англия будет играть дома и мечтает там победить», — цитирует Верратти Football Italia.

11 июля состоится финал чемпионата Европы, где встретится сборная Италии против Англии. Игра пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).