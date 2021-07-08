Дасаев считает, что результаты сборной России не станут лучше после отставки Черчесова

Результаты сборной России не изменятся после прихода нового главного тренера на смену Станиславу Черчесову, считает бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев.

«Трудно сказать, правильное решение или нет, — цитирует Дасаева ТАСС 8 июля. — РФС выбрал решение, значит, наверное, так и надо, наши плохо выступили на чемпионате Европы. Я не думаю, что дело только в тренере, у нас уровень игроков очень посредственный, нет у нас конкуренции в сборной, придет новый тренер и столкнется с теми же проблемами. Если сделать лимит на легионеров или потолок зарплат, тогда другое дело, может быть, появятся хорошие молодые игроки, сейчас движения в плане развития вперед нет.

Черчесов взял тех, кого мог, самых лучших, но у нас сейчас больше никого нет, еще уйдут ветераны, неизвестно, кого будут привлекать к команде. Из молодежи брать — нет, они тоже не готовы. Поэтому проблема более важная, чем уход Черчесова, он является неплохим тренером, делает все нормально и добросовестно. Я считаю, что в хорошую сторону ничего не изменится после прихода нового тренера. Черчесов виноват, да, сборная России проиграла на Евро во всем, но он не первый и не последний».

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 Россия по пенальти проиграла Хорватии, которая в итоге вышла в финал.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф. В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей команда делит первое место с Хорватией (по шесть очков).

Новый главный тренер сборной России будет назван позднее.