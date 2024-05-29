Сборная Нидерландов объявила итоговый состав на Евро-2024

Сборная Нидерландов опубликовала итоговый состав на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон», Англия), Марк Флеккен («Брентфорд», Англия), Юстин Бейло («Фейеноорд»).

Защитники: Маттейс де Лигт («Бавария», Германия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Натан Аке («Манчестер Сити», Англия), Джереми Фримпонг («Байер», Германия), Дэйли Блинд («Жирона», Испания), Стефан де Врей («Интер», Италия), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Дензел Дюмфрис («Интер», Италия), Микки ван де Вен («Тоттенхэм», Англия).

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Коди Гакпо («Ливерпуль», Англия), Френки де Йонг («Барселона», Испания), Хави Симонс («РБ Лейпциг», Германия), Йерди Схаутен, Йоэй Верман (оба — ПСВ), Тиджани Рейндерс («Милан», Италия), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд, Германия), Тен Копмейнерс («Аталанта», Италия), Стевен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль», Англия),

Нападающие: Мемфис Депай («Атлетико», Испания), Ваут Вегорст («Хоффенхайм», Германия), Брайан Бробби («Аякс»).

Сборная Нидерландов сыграет на Евро-2024 в группе D с Австрией, Францией и Польшей.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.