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28 мая, 23:49

Хуммельс о непопадании в заявку на Евро: «Это печально, поскольку я вхожу в пятерку лучших защитников Германии»

Алина Савинова
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Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал непопадание в состав сборной Германии на Евро-2024.

«Я понимаю, что команда сплотилась в том составе, что был в марте, но для меня это все равно печально, поскольку я вхожу в пятерку лучших защитников Германии, у меня есть уверенность в себе. Возможно, если бы я был в составе в марте, то попал бы и на Евро», — приводит SportBild слова Хуммельса.

Также футболист отметил, что готов был поехать на чемпионат Европы даже в роли запасного.

«Я сказал Нагельсманну, что готов сидеть на скамейке. Он знал мое отношение. Но если я правильно понял, его заботили другие факторы — возраст и физическая форма», — добавил он.

Чемпионат Европы-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.

В этом сезоне 35-летний Хуммельс сыграл в 38 встречах дортмундцев во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Защитник примет участие в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Игра пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Источник: https://sportbild.bild.de/fussball/em-2024/bvb-star-mats-hummels-verraet-wie-nagelsmanns-em-absage-ablief-6655de07c2c9571a102875b9
Матс Хуммельс
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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