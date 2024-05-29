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Сегодня, 14:45

Сборная Польши объявила состав на Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Польши опубликовала итоговый состав национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Войцех Щенсны («Ювентус», Италия), Лукаш Скорупски («Болонья», Италия), Марцин Булка («Ницца», Франция), Оливер Зых («Астон Вилла», Англия).

Защитники: Бартош Берешинск («Эмполи», Италия), Ян Беднарек («Саутгемптон», Англия), Павел Давидович («Верона», Италия), Павел Бохневич («Херенвен», Нидерланды), Якуб Кивер («Арсенал», Англия), Тымотеуш Пухач («Кайзерслаутерн», Германия), Бартош Саламон («Лех», Польша), Себастьян Валюкевич («Эмполи», Италия).

Полузащитники: Пшемыслав Франковски («Ланс», Франция), Камиль Гросицки («Краковия», Польша), Якуб Модер («Брайтон энд Хоув Альбион», Англия), Якуб Петровски («Лудогорец», Болгария), Тарас Романчук («Ягеллония», Польша), Бартош Слиш («Атланта Юнайтед», США), Себастьян Шиманьски («Фенербахче», Турция), Дамян Шиманьски (АЕК, Греция), Михал Скурась («Брюгге», Бельгия), Кацпер Урбаньски («Болонья», Италия), Никола Залевски («Рома», Италия), Петр Зелиньски («Наполи», Италия).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона», Испания), Аркадиуш Милик («Ювентус», Италия), Кароль Свидерски («Верона», Италия), Кшиштоф Пентек («Истанбул», Турция), Адам Букса («Антальяспор», Турция).

Сборная Польши сыграет в группе D против Нидерландов, Австрии и Франции.

Перед Евро-2024 команда Михала Пробежа проведет два товарищеских матча: против Украины и Турции. Согласно регламенту чемпионата Европы, каждая национальная команда должна предоставить УЕФА список, содержащий минимум 23 игрока и максимум 26, до 7 июня.

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