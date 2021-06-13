Зарема Салихова: «Я могу встать на колени, только когда завязываю шнурки сыну»
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова отреагировала на решение футболистов сборной России не вставать на колено перед игрой Евро-2020 против Бельгии (0:3).
«Изначально было понятно, что эта акция не найдет отклика в душах россиян. И не нужно нас стыдить за это. Лично я могу встать на колени только в одном случае — когда завязываю шнурки двухгодовалому сыну», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.
Матч Бельгия — Россия проходил в Санкт-Петербурге. Футболисты сборной Бельгии встали на колено перед началом встречи и были освистаны российскими болельщиками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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