Зарема Салихова: «Я могу встать на колени, только когда завязываю шнурки сыну»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова отреагировала на решение футболистов сборной России не вставать на колено перед игрой Евро-2020 против Бельгии (0:3).

«Изначально было понятно, что эта акция не найдет отклика в душах россиян. И не нужно нас стыдить за это. Лично я могу встать на колени только в одном случае — когда завязываю шнурки двухгодовалому сыну», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.

Матч Бельгия — Россия проходил в Санкт-Петербурге. Футболисты сборной Бельгии встали на колено перед началом встречи и были освистаны российскими болельщиками.