Валерий Газзаев заявил, что тренерский штаб сборной России менять не надо

Знаменитый тренер Валерий Газзаев в интервью «СЭ» подчеркнул, что тренерам сборной России нужно разобраться и проанализировать выступление команды на Евро-2020. Сборная потерпела два крупных поражения и заняла четвертое место в группе.

— Вы согласны с идеей РФС, что Станислав Черчесов должен доработать до конца чемпионата мира-2022?

— Да. Тренерский штаб менять не надо. Поддерживаю стратегический подход президента РФС Александра Дюкова, который заявил, что решения на горячую голову не нужны. Другое дело, что самим тренерам нужно разобраться и проанализировать, что произошло с командой на Евро-2020. Вечно жить воспоминаниями о чемпионате мира нельзя. То, что было вчера, сегодня уже не годится. Команду надо обновлять.

— После неудачи многие стали по традиции упрекать футболистов и главного тренера в слишком высоких зарплатах.

— Дело не в этом. Скажите, почему никто не вспоминает про Фабио Капелло? У иностранца была зарплата 10 миллионов евро в год. И что он дал нашему футболу? Занял последнее место в группе на чемпионате мира.