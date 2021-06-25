Бэйл: «Уэльс будет готов к матчу с Данией, чтобы показать еще одну хорошую игру»

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Дании.

«Это еще один большой вызов. Мы знаем, что Дания — отличная команда, очень организованная. Мы будем готовы к матчу, чтобы показать еще одну хорошую игру. Вот почему мы хотим заниматься футболом — проверять себя и играть в крупных турнирах. Мы знаем, где мы оказались. Мы чувствуем, что каждая игра, в которую мы играем, — это большой матч. Нам просто нужно играть и не думать о важности. Нам не нужно мечтать ни о чем, кроме завтрашнего матча. Мы просто с нетерпением ждем завтрашней игры — нам не нужно забывать об этом», — приводит слова Бэйла официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала Уэльс — Дания пройдет 26 июня в Амстердаме и начнется в 19:00 мск.