Валерий Газзаев назвал выступление сборной на Евро унижением для всего российского футбола

Знаменитый тренер Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заявил, что Россия выглядела одной из самых слабых сборных на Евро-2020.

Национальная команда потерпела два крупных поражения и заняла четвертое место в группе чемпионата Европы.

«Такое выступление сборной — это унижение для всего нашего футбола, — сказал Газзаев. — Наша команда выглядела одной из самых слабых на Евро-2020. К сожалению, это надо признать».

Газзаев подчеркнул, что старые заслуги не помогают добиться успеха на поле.

«Бросалась в глаза огромная разница между игрой на первенстве мира-2018 и на этом чемпионате Европы. Если мы сначала вышли на высокий уровень, а потом упали с него, значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом стоит задуматься. Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018», — отметил тренер.