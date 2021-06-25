Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Валерий Газзаев назвал выступление сборной на Евро унижением для всего российского футбола

17:25
Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов, -
Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов, -
Теги:

Знаменитый тренер Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заявил, что Россия выглядела одной из самых слабых сборных на Евро-2020.

Сборная России потерпела двух крупных поражения и&nbsp;заняла четвертое место в&nbsp;группе Евро-2020.Валерий Газзаев назвал причины неудачи сборной России на Евро-2020

Национальная команда потерпела два крупных поражения и заняла четвертое место в группе чемпионата Европы.

«Такое выступление сборной — это унижение для всего нашего футбола, — сказал Газзаев. — Наша команда выглядела одной из самых слабых на Евро-2020. К сожалению, это надо признать».

Газзаев подчеркнул, что старые заслуги не помогают добиться успеха на поле.

«Бросалась в глаза огромная разница между игрой на первенстве мира-2018 и на этом чемпионате Европы. Если мы сначала вышли на высокий уровень, а потом упали с него, значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом стоит задуматься. Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018», — отметил тренер.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 216652
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Евро-2020: Розетти признал ошибку голландских судей. В матче Турция — Италия следовало назначить пенальти
Видео: предупредительные выстрелы по Дефендеру
РСПП и ФНПР попросили принять решение об обязательной вакцинации взрослых
Появились фото с места жуткого убийства женщины и ребенка в Кузбассе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Вячеслав Короткин все материалы автора
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля