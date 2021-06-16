«Валенсия» пожелала удачи Черышеву в матче с Финляндией

«Валенсия» пожелала российскому нападающему команды Денису Черышеву удачи в матче Евро-2020 против Финляндии.

«Сегодня Денис Черышев и сборная России сыграют против Финляндии. Удачи, Денис!», — говорится в публикации в официальном Twitter «Валенсии».

??? Hoy @Cheryshev y @TeamRussia disputan su segundo partido en la #EURO2020



Se enfrentan a las 15:00 horas contra Finlandia ?? ?Mucha suerte, Denis! ?#JuntsAnemAMUNT — Valencia CF ??? (@valenciacf) June 16, 2021

В первом туре Евро-2020 сборная России уступила Бельгии (0:3). Команда Станислава Черчесова занимает четвертое место в группе B.

Следующий матч на турнире сборная России проведет сегодня, 16 июня против Финляндии. Начало встречи — в 16.00 (мск).