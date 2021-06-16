«Валенсия» пожелала удачи Черышеву в матче с Финляндией
13:58
«Валенсия» пожелала российскому нападающему команды Денису Черышеву удачи в матче Евро-2020 против Финляндии.
«Сегодня Денис Черышев и сборная России сыграют против Финляндии. Удачи, Денис!», — говорится в публикации в официальном Twitter «Валенсии».
??? Hoy @Cheryshev y @TeamRussia disputan su segundo partido en la #EURO2020— Valencia CF ??? (@valenciacf) June 16, 2021
Se enfrentan a las 15:00 horas contra Finlandia ?? ?Mucha suerte, Denis! ?#JuntsAnemAMUNT
В первом туре Евро-2020 сборная России уступила Бельгии (0:3). Команда Станислава Черчесова занимает четвертое место в группе B.
Следующий матч на турнире сборная России проведет сегодня, 16 июня против Финляндии. Начало встречи — в 16.00 (мск).
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