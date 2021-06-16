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«Валенсия» пожелала удачи Черышеву в матче с Финляндией

13:58
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«Валенсия» пожелала российскому нападающему команды Денису Черышеву удачи в матче Евро-2020 против Финляндии.

«Сегодня Денис Черышев и сборная России сыграют против Финляндии. Удачи, Денис!», — говорится в публикации в официальном Twitter «Валенсии».

В первом туре Евро-2020 сборная России уступила Бельгии (0:3). Команда Станислава Черчесова занимает четвертое место в группе B.

Следующий матч на турнире сборная России проведет сегодня, 16 июня против Финляндии. Начало встречи — в 16.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи