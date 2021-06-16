Брат Хабиба пошутил над сборной России

Боец Bellator и брат Хабиба Нурмагомедова Усман выложил в своем Instagram шутливую Stories на тему Евро-2020 в преддверии матча сборной России против Финляндии.

— Паническая атака — тактика нашей сборной по футболу, — говорится в посте.

Пост Усмана Нурмагомедова. Фото Instagram

Матч Россия — Финляндия пройдет сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 (мск). В первом матче россияне уступили бельгийцам со счетом 0:3 и сейчас занимают последнее (4-е) место в группе B.

Финны занимают второе место в турнирной таблице группы с тремя очками, россияне — 0 баллов и последняя (4-я строчка).