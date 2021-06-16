Брат Хабиба пошутил над сборной России
13:49
Боец Bellator и брат Хабиба Нурмагомедова Усман выложил в своем Instagram шутливую Stories на тему Евро-2020 в преддверии матча сборной России против Финляндии.
— Паническая атака — тактика нашей сборной по футболу, — говорится в посте.
Пост Усмана Нурмагомедова. Фото Instagram
Матч Россия — Финляндия пройдет сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 (мск). В первом матче россияне уступили бельгийцам со счетом 0:3 и сейчас занимают последнее (4-е) место в группе B.
Финны занимают второе место в турнирной таблице группы с тремя очками, россияне — 0 баллов и последняя (4-я строчка).
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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