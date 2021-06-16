Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Брат Хабиба пошутил над сборной России

13:49
Пост Усмана Нурмагомедова. Фото Instagram
Пост Усмана Нурмагомедова. Фото Instagram
Теги:

Боец Bellator и брат Хабиба Нурмагомедова Усман выложил в своем Instagram шутливую Stories на тему Евро-2020 в преддверии матча сборной России против Финляндии.

— Паническая атака — тактика нашей сборной по футболу, — говорится в посте.

Брат Хабиба подшутил над сборной России. Фото Instagram
Пост Усмана Нурмагомедова. Фото Instagram

Матч Россия — Финляндия пройдет сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 (мск). В первом матче россияне уступили бельгийцам со счетом 0:3 и сейчас занимают последнее (4-е) место в группе B.

Финны занимают второе место в турнирной таблице группы с тремя очками, россияне — 0 баллов и последняя (4-я строчка).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Финляндия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча, когда начало
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Финляндией: Сафонов выйдет с первых минут
Стала известна одна из причин ухода Олича из ЦСКА
Россия — Финляндия: единственный мяч Черчесову, два автогола, феерия Аршавина и Кержакова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи