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В случае поражения от Дании в два мяча Россия займет четвертое место в группе

21:08
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После матча Дания — Бельгия (1:2) положение в группе В чемпионата Европы по итогам двух туров стало таким:

Бельгия — 6 очков, разность мячей 5-1;

Россия — 3, 1-3;

Финляндия — 3, 1-1;

Дания — 0 , 1-3.

Оставшиеся матчи в группе:
21 июня — Россия — Дания, Финляндия — Бельгия;

Внутри группы, если две или три команды набрали одинаковое число очков, распределение мест идет по следующим показателям:

Если две или более сборных («подгруппа») наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели: количество очков в матчах «подгруппы»; разность мячей в матчах «подгруппы»; количество забитых голов в матчах «подгруппы»; разность мячей в группе; количество забитых голов в группе.

Если Россия проигрывает Дании, а финны берут хотя бы очко с Бельгией — наша сборная занимает четвертое место и покидает Евро. В случае поражений и России, и Финляндии три сборные набирают по 3 очка. Что тогда?

Если россияне проиграют датчанам в два гола или более, то мы уступим двум сборным по разности мячей внутри матчей «подгруппы». Если в один гол, но матч закончится 1:2, 2:3 или крупнее, то мы все-таки обгоним финнов по числу голов внутри «подгруппы» и станем третьими. Если со счетом 0:1, то все будет зависеть от того, с каким счетом финны проиграют Бельгии. Если не в три мяча, как россияне, или более, то мы останемся на четвертом месте.

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Павел Климовицкий все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи