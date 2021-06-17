Стали известны расклады, при которых Россия попадет в плей-офф чемпионата Европы

После матча Дания — Бельгия (1:2) положение в группе В чемпионата Европы по итогам двух туров стало таким:

Бельгия — 6 очков, разность мячей 5-1;

Россия — 3, 1-3;

Финляндия — 3, 1-1;

Дания — 0, 1-3.

Оставшиеся матчи в группе:

21 июня — Россия — Дания, Финляндия — Бельгия;

Напомним регламент. На Евро из группы выходят не только две команды из каждого квартета, но также и четыре лучшие сборные из числа занявших третье место. Они будут ранжироваться по количеству очков, а далее — разности мячей и числу голов.

При каких раскладах Россия выйдет в плей-офф?

1. Если побеждает Данию. При победе Бельгии над Финляндией или их ничьей — со второго места, при победе Финляндии — с третьего из-за плохой разности мячей. В двух группах (А и E) сборные с третьих позиций точно не наберут 6 очков, так что при таком раскладе Россия точно окажется в топ-4 третьих мест.

2. Если играет вничью с Данией, а Бельгия не проигрывает Финляндии. В случае успеха финнов команда Черчесова занимает третью позицию с 4 очками — это хороший результат, но пока не гарантированное место в 1/8 финала.

3. Если Россия проигрывает Дании в один гол, но не со счетом 0:1, а Бельгия побеждает Финляндию, то занимает третье место в группе — остается небольшой шанс на выход в плей-офф.

4. При всех других раскладах Россия занимает четвертое место в группе и покидает Евро.