В сборной Испании зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

Защитник сборной Испании Диего Льоренте сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт Федерации футбола страны 9 июня. Футболист покинет расположение сборной и будет соблюдать самоизоляцию.

Также указано, что футболисты, согласно коронавирусному протоколу, будут тренироваться по индивидуальной программе. При этом параллельно будут готовиться Браис Мендес, Родриго Морено, Пабло Форнальс и Карлос Солер. Эти футболисты были вызваны в сборную, но тренировались отдельно от остальных.

Ранее положительный тест сдал капитан команды Серхио Бускетс. На Евро-2020 испанцы сыграют в группе Е с командами Польши, Словакии и Швеции. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.