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Рами подарит огнетушители игрокам сборной Франции

02:18
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Защитник «Боавишты» Адиль Рами сделает подарок игрокам сборной Франции. 35-летний француз в эфире RMC рассказал, что заказал для всех 26 мини-огнетушителей.

Рами с 2010 года выступал за национальную команду. Он провел 36 матчей и забил 1 гол. В 2018 году он выиграл чемпионат мира.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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