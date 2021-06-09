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В Испании предполагают, что коронавирусом заразился не только Бускетс

01:36
Луис Рубиалес. Фото Marca.
Луис Рубиалес. Фото Marca.
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Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил в интервью TVE, что, вероятнее всего, в сборной страны будут новые положительные тесты на коронавирус. Другие данные он не сообщил. Ранее положительный тест на COVID-19 сдал капитан команды Серхио Бускетс.

Из-за случившегося товарищеский матч со сборной Литвы провела не первая сборная Испании, а молодежная. Испанская «молодежка» победила со счетом 4:0.

Испанцы стартуют на Евро-2020 14 июня матчем со сборной Швеции. Тренерский штаб ранее вызвал в команду четырех новых игроков — Браиса Мендеса, Родриго Морено, Пабло Форнальса и Карлоса Солера. По соображениям безопасности они будут тренироваться отдельно от остальных игроков.

На Евро-2020 испанцы сыграют в группе Е с командами Польши, Словакии и Швеции. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Евгений Петров все материалы автора
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