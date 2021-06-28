В Санкт-Петербурге не будут менять меры безопасности при посещении матча 1/4 финала Евро
15:49
В пресс-службе оргкомитета российской части Евро-2020 заявили, что не изменят меры безопасности при посещении матча 1/4 финала турнира.
«Готовимся к матчу 2 июля, арену можно заполнить на 50 процентов. Меры безопасности прежние — маски и социальная дистанция», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
С 20 июня в Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19. На фан-зону на Конюшенной площади допускают до 3000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до 1000 человек.
На стадионе в Санкт-Петербурге сыграют победители матчей 1/8 финала: Франция — Швейцария, Хорватия — Испания. Встреча состоится 2 июля.
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