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В Санкт-Петербурге не будут менять меры безопасности при посещении матча 1/4 финала Евро

15:49
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В пресс-службе оргкомитета российской части Евро-2020 заявили, что не изменят меры безопасности при посещении матча 1/4 финала турнира.

«Готовимся к матчу 2 июля, арену можно заполнить на 50 процентов. Меры безопасности прежние — маски и социальная дистанция», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

С 20 июня в Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19. На фан-зону на Конюшенной площади допускают до 3000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до 1000 человек.

На стадионе в Санкт-Петербурге сыграют победители матчей 1/8 финала: Франция — Швейцария, Хорватия — Испания. Встреча состоится 2 июля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11768951

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