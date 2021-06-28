Штоффельсхаус ответил на вопрос, кто был лучшим в сборной России на Евро

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус в интервью «СЭ» высказался об игре сборной России на Евро-2020.

«Если говорить в общем, то трудно после плохого турнира говорить о ком-то в позитивных тонах. Ок, Миранчук забил супергол. Голкипер Сафонов вытащил несколько сложнейших мячей. Но если при счете 1:4 первым вспоминается вратарь, то это плохой признак для всех остальных. И от игры в обороне, конечно, ждали больше, и от атакующего трио Головин — Миранчук — Дзюба», — сказал Штоффельсхаус.

Российская сборная заняла последнее место в группе на чемпионате Европы.