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В Санкт-Петербурге с 21 июня вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса

21:20
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В Санкт-Петербурге с 21 июня вводятся дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса, информирует пресс-служба администрации губернатора.

С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон Евро-2020: на Конюшенной площади будут допускаться до 3000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до 1000 человек.

С 21 июня также вводится запрет на посещение аквапарков и аттракционов. На мероприятия численностью более 75 человек посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия.

С 22 июня деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортном будет разрешена при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности.

Кроме того, власти Санкт-Петербурга обязали вакцинировать от коронавируса 65% госслужащих в городе до 15 августа.

Дополнительная информация:

https://www.gov.spb.ru/press/governor/216467/

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