Футбольная ассоциация Англии хочет продлить контракт с Саутгейтом

Футбольная ассоциация Англии (ФА) предложит главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту новый контракт. Нынешний договор действует до 31 июля 2022 года.

«Мы хотели бы продлить контракт с Саутгейтом, — сказал Буллингем. — Он проделывает отличную работу. Думаю, что мы обсудим с ним продление контракта после чемпионата Европы», — приводит Daily Telegraphисполнительного директора ФА Марка Буллингема.

Саутгейт работает со сборной Англии с 2016 года. На чемпионате мира 2018 года англичане стали четвертыми.

На Евро-2020 сборная Англии заняла первое место в группе D, набрав 7 очков. В 1/8 финала англичане встретятся с Германией. Матч состоится 29 июня в Лондоне (19:00 мск).