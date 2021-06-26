Футбольная ассоциация Англии хочет продлить контракт с Саутгейтом
Футбольная ассоциация Англии (ФА) предложит главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту новый контракт. Нынешний договор действует до 31 июля 2022 года.
«Мы хотели бы продлить контракт с Саутгейтом, — сказал Буллингем. — Он проделывает отличную работу. Думаю, что мы обсудим с ним продление контракта после чемпионата Европы», — приводит Daily Telegraphисполнительного директора ФА Марка Буллингема.
Саутгейт работает со сборной Англии с 2016 года. На чемпионате мира 2018 года англичане стали четвертыми.
На Евро-2020 сборная Англии заняла первое место в группе D, набрав 7 очков. В 1/8 финала англичане встретятся с Германией. Матч состоится 29 июня в Лондоне (19:00 мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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