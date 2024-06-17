Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:25

Матчи чемпионата Европы 17 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024

Австрия сыграет с Францией на чемпионате Европы 17 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антуан Гризманн (сборная Франции).
Фото AFP

В понедельник, 17 июня, состоятся три матча группового этапа на чемпионате Европы по футболу. В группе Е Румыния сыграет с Украиной, а Бельгия встретится со Словакией. В группе D Австрия проведет матч с Францией. «СЭ» публикует расписание трансляций. Время начала — московское.

Расписание трансляций Евро 2024 17 июня

16.00. Румыния — Украина (группа Е)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Okko

19:00. Бельгия — Словакия (группе Е)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск»

22:00. Австрия — Франция (группа D)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск»

Полностью расписание игр группового этапа доступно на странице Евро-2024 на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Албанские фанаты устроили беспорядки на стадионе и улицах Германии
В Германии перед матчем Евро-2024 подрались футбольные фанаты из Албании и Сербии
Ликвидированных в ростовском СИЗО захватчиков похоронят тайно
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Зарубежные СМИ констатировали нулевые итоги «саммита мира» в Швейцарии
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Деспотович: «Сербия выглядела лучше, чем Англия. Счет вообще не справедливый!»
Тубич о матче Англия — Сербия: «Было желание выйти на поле и спасти ситуацию»
Кейн — о победе над Сербией: «Мы знали, что это будет тяжелая игра»
Беллингем: «Сборная Сербии показала себя крепкой и сильной командой»
Англия установила рекорд по числу сухих матчей подряд на групповой стадии Евро
Возмутительно унылая победа Англии. Сербия ничего не смогла сделать со звездами АПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Беллингем: «Сборная Сербии показала себя крепкой и сильной командой»

Кейн — о победе над Сербией: «Мы знали, что это будет тяжелая игра»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости