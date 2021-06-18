В Москве закрыли фан-зону Евро-2020

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией на своем сайте объявил о закрытии фан-зон Евро-2020.

«Я не хотел этого делать, но придется, — говорится в сообщении. — С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть».

Напомним, что после поражения от Бельгии (0:3) сборная России в среду, 16 июня, обыграла Финляндию (1:0). Третий матч в группе — с Данией — сборная проведет в понедельник, 21 июня.