В Москве закрыли фан-зону Евро-2020
10:29
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией на своем сайте объявил о закрытии фан-зон Евро-2020.
«Я не хотел этого делать, но придется, — говорится в сообщении. — С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть».
Напомним, что после поражения от Бельгии (0:3) сборная России в среду, 16 июня, обыграла Финляндию (1:0). Третий матч в группе — с Данией — сборная проведет в понедельник, 21 июня.
Дополнительная информация:
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-kak-budet-rabotat-obschepit
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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