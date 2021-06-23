Ургант пошутил об извинениях Дзюбы и слове «обкакались»

Ведущий вечернего шоу своего имени на Первом канале Иван Ургант в очередном выпуске прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020 и отдельно остановился на цитате капитана команда Артема Дзюбы. Шоумен оценил фразу Дзюбы, что сборная виновата и «обкакалась». Ургант пошутил, что Санкт-Петербургу в такую жару повезло, что решающий матч россияне проводили в Копенгагене.

В «Вечернем Урганте» накануне уже иронизировали о вылете России с Евро-2020 после матча с Данией. В эфире после игры Ургант пошутил, что сценаристы подготовили текст только на случай победы.

Сборная России проиграла Дании в Копенгагене (1:4) в заключительном матче группового турнира в понедельник, 21 июня. Команда Станислава Черчесова заняла последнее, четвертое место с 3 очками. Столько же набрали Финляндия и Дания, которые по дополнительным показателям расположились выше россиян — третьими и вторыми соответственно. 9 очков в группе B набрала Бельгия.