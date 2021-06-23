Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Ургант пошутил об извинениях Дзюбы и слове «обкакались»

23 июня 2021, 23:55
Иван Ургант.
Иван Ургант.
Теги:

Ведущий вечернего шоу своего имени на Первом канале Иван Ургант в очередном выпуске прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020 и отдельно остановился на цитате капитана команда Артема Дзюбы. Шоумен оценил фразу Дзюбы, что сборная виновата и «обкакалась». Ургант пошутил, что Санкт-Петербургу в такую жару повезло, что решающий матч россияне проводили в Копенгагене.

В «Вечернем Урганте» накануне уже иронизировали о вылете России с Евро-2020 после матча с Данией. В эфире после игры Ургант пошутил, что сценаристы подготовили текст только на случай победы.

Сборная России проиграла Дании в Копенгагене (1:4) в заключительном матче группового турнира в понедельник, 21 июня. Команда Станислава Черчесова заняла последнее, четвертое место с 3 очками. Столько же набрали Финляндия и Дания, которые по дополнительным показателям расположились выше россиян — третьими и вторыми соответственно. 9 очков в группе B набрала Бельгия.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 217142
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Зарплата Черчесова в сборной России составляет 2,5 миллиона евро в год
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Лига чемпионов, 1/8 финала: результаты ответных матчей
«Не дать мне нейтральный статус сейчас — просто некрасиво». Шубенков устроил шоу в микст-зоне в Чебоксарах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи