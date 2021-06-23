Сака считает, что Англия показала хорошую игру в матче с Чехией
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Полузащитник сборной Англии Букайо Сака поделился впечатлениями после матча Евро-2020 со сборной Чехии (1:0).
«Мы показали сегодня хорошую игру, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 23 июня. -Тренер попросил меня сыграть так же, как на протяжении всего сезона в «Арсенале». Конечно, Грилиш сделал прекрасную передачу, а Рахим был в нужном месте.
Я тоже пытался замкнуть этот навес, но не хватило роста. Доволен, что и плей-офф мы начнем на «Уэмбли». Здесь мы чувствуем себя уверенно, а болельщики — это наш дополнительный игрок. В общем, все отлично».
Единственный мяч на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг. Сака был признан лучшим игроком матча.
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