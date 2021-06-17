Кейн считает, что Англию ожидает тяжелый матч против Шотландии
Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча группового этапа Евро-2020 с Шотландией.
«Будет тяжелый матч. Их главная сила — в командной игре. Очень сплоченная команда. В матче с Чехией им, на мой взгляд, не повезло. Играли-то они неплохо, просто не сложилось. Так что мы готовимся к трудному матчу с крепкой и опытной командой.
Мы здорово начали чемпионат с матча против сильной Хорватии. Хорошо играли, контролировали ход матча, провели несколько отличных отрезков. Конечно, есть над чем работать. С Шотландией будет совершенно другая игра. Плюс погода, плюс время — матч-то вечерний. Надо просто будет делать свое дело. Надеюсь, этого хватит для победы", — цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.
Матч Англия — Шотландия состоится завтра, 18 июня, начало — в 22:00 (мск).
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024461--england-vs-scotland/
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