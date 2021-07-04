Украина не успела сделать замены в конце матча с Англией из-за отсутствия компенсированного времени

Главный арбитр матча 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия (0:4) Феликс Брих не стал добавлять время ко второму тайму. Он дал финальный свисток сразу после истечения 90 минут.

Из-за этого украинцы не смогли сделать тройную замену. Андрей Шевченко не успел выпустить на поле Александра Тымчика, Артема Довбика и Георгия Судакова. Для Тымчика и Судакова это мог быть дебют на Евро.

В полуфинале англичане сыграют со сборной Дании.