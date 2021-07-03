Форвард сборной Англии Харри Кейн, сделавший дубль в матче 1/4 финала Евро-2020 против Украины (4:0), получил награду лучшему игроку встречи.

27-летний форвард «Тоттенхэма» при этом отличился уже на четвертой минуте встречи.

Напомним, что нападающий стал первым игроком сборной своей страны, который забил дважды в одном матче плей-офф Евро.

Англия в 1/2 финала сыграет со сборной Дании.