Кейн признан звездой матча Украина — Англия
3 июля 2021, 23:59
Форвард сборной Англии Харри Кейн, сделавший дубль в матче 1/4 финала Евро-2020 против Украины (4:0), получил награду лучшему игроку встречи.
27-летний форвард «Тоттенхэма» при этом отличился уже на четвертой минуте встречи.
Напомним, что нападающий стал первым игроком сборной своей страны, который забил дважды в одном матче плей-офф Евро.
Англия в 1/2 финала сыграет со сборной Дании.
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