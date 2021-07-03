Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Кейн признан звездой матча Украина — Англия

3 июля 2021, 23:59
Харри Кейн. Фото AFP
Харри Кейн. Фото AFP
Теги:

Форвард сборной Англии Харри Кейн, сделавший дубль в матче 1/4 финала Евро-2020 против Украины (4:0), получил награду лучшему игроку встречи.

27-летний форвард «Тоттенхэма» при этом отличился уже на четвертой минуте встречи.

Напомним, что нападающий стал первым игроком сборной своей страны, который забил дважды в одном матче плей-офф Евро.

Англия в 1/2 финала сыграет со сборной Дании.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020
Видео: Темникова умоляет о помощи
Пушков предложил переименовать Киев в Улан-Батор после ошибки телеканала CNN
Израильское судно атаковали в Индийском океане
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля