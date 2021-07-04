Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Англия в матче с Украиной одержала свою самую крупную победу на Евро

00:11
Теги:

Сборная Англии в матче 1/4 финала Евро-2020 с Украиной (4:0) одержала свою самую крупную победу в истории чемпионатов Европы, информирует Gracenote. Игра прошла в Риме (Италия) на «Стадио Олимпико».

Счет в матче на четвертой минуте открыл Харри Кейн. Во втором тайме англичане забили еще три мяча. Сначала отличился Харри Магуайр, затем Кейн оформил дубль, после чего свой первый гол за сборную забил Джордан Хендерсон.

В полуфинале англичане сыграют со сборной Дании. Этот матч состоится 7 июля.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020
«Меня не раздражает, сколько денег у Черчесова. Но он сделал ошибку, отстранив Дзюбу за то видео»
Украина — Англия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
Почему спортсмены встают на колено в знак протеста против расизма? Ответ вас удивит
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля