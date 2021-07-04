Англия в матче с Украиной одержала свою самую крупную победу на Евро

Сборная Англии в матче 1/4 финала Евро-2020 с Украиной (4:0) одержала свою самую крупную победу в истории чемпионатов Европы, информирует Gracenote. Игра прошла в Риме (Италия) на «Стадио Олимпико».

Счет в матче на четвертой минуте открыл Харри Кейн. Во втором тайме англичане забили еще три мяча. Сначала отличился Харри Магуайр, затем Кейн оформил дубль, после чего свой первый гол за сборную забил Джордан Хендерсон.

В полуфинале англичане сыграют со сборной Дании. Этот матч состоится 7 июля.