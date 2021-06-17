Украина — Северная Македония: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
10:00
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонией.
Встреча Украина — Македония пройдет в Бухаресте 17 июня, начало — в 16.00 (мск).
«На матче такого уровня не стоит ожидать разгромного счета, такое, по крайней мере, редко бывает. Тут, помимо мастерства, важен дух, умение состязаться, умение постоять за свой футбол и страну. Украина выиграет, но без разгромного счета», — сказал Игнатьев «СЭ».
Украина и Северная Македония играет в одной группе с Австрией и Нидерландами.
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