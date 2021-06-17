Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер заявил, что не хотел кусать полузащитника французской команды Поля Погба.

«Не стоило так приближаться ртом к спине Поля, это выглядит неудачно, я не собирался кусать его. После игры мы с Полем, как друзья, все обсудили. И в разговоре со мной, и в прессе он сказал, что я его не кусал, хотя зрители могли подумать иначе. Даже во время матча судья сказал, что наказал бы меня, если бы подумал, что это проявление грубости», — приводит Goal слова Рюдигера.

15 июня во время матча Франция — Германия (1:0) камеры зафиксировали, как защитник приблизился к спине Погба. Многие зрители подумали, что Рюдигер пытался укусить соперника. 16 июня стало известно, что УЕФА не будет дисквалифицировать немца.