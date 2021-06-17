Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Бельгии.

«Конечно, Бельгия — это фаворит турнира. Дания может только заработать плюсы для себя в игровом опыте. Они будут бороться за победу, но это крайне тяжело. Может, Дания вырвет одно очко. Как повлияет на исход матча история с Эриксеном — это очень большой вопрос. Посмотрим, все увидим. В любом случае, главная игра у Дании будет впереди с Россией», — сказал Ярошик «СЭ».

В первом туре Бельгия разгромила Россию (3:0), а Дания проиграла Финляндии (0:1). 16 июня российская сборная обыграла финнов — 1:0.

Матч Дания — Бельгия состоится 17 июня в Копенгагене. Начало — в 19:00 мск.