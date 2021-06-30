Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

УЕФА назначил арбитров на матчи Швейцария — Испания и Бельгия — Италия

19:46
Теги:

УЕФА объявил о назначении арбитров на матчи 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания и Бельгия — Италия.

На матче швейцарцев и испанцев будет работать английская бригада арбитров. Главный судья — Майкл Оливер, его ассистенты — Стюарт Бэрт и Саймон Беннет. Резервным арбитром стал Овидиу Хацеган (Румыния).

Главным арбитром матча Бельгия — Италия выбран словенец Славко Винчич. Ассистенты главного арбитра Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервным судьей стал Фернандо Андрес Рапаллини из Аргентины.

Матч Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало матча в 19.00 по московскому времени. Бельгия и Италия в этот же день сыграют в Мюнхене. Начало в 22.00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3924
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Бельгия или Италия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Евро-2020: сетка плей-офф и расписание матчей 1/4 финала
Швеция — Украина: швед сыграл в мяч, правильно ли его удалили?
«Ему 34 года, не считается». В Америке раскритиковали решение НХЛ дать приз лучшему новичку Капризову
Голы Стерлинга и Кейна принесли Англии победу над Германией в 1/8 финала Евро
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля