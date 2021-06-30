УЕФА назначил арбитров на матчи Швейцария — Испания и Бельгия — Италия
19:46
УЕФА объявил о назначении арбитров на матчи 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания и Бельгия — Италия.
На матче швейцарцев и испанцев будет работать английская бригада арбитров. Главный судья — Майкл Оливер, его ассистенты — Стюарт Бэрт и Саймон Беннет. Резервным арбитром стал Овидиу Хацеган (Румыния).
Главным арбитром матча Бельгия — Италия выбран словенец Славко Винчич. Ассистенты главного арбитра Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервным судьей стал Фернандо Андрес Рапаллини из Аргентины.
Матч Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало матча в 19.00 по московскому времени. Бельгия и Италия в этот же день сыграют в Мюнхене. Начало в 22.00 мск.
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