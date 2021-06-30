Фото Мюллера после промаха в матче Германии с Англией на Евро стало мемом

Форвард сборной Германии Томас Мюллер в матче 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2) не смог реализовать выход 1 на 1 с вратарем англичан Джорданом Пикфордом. Его реакция после промаха стала мемом в соцсетях.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Англии сыграет с Украиной. Матч состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).