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Фото Мюллера после промаха в матче Германии с Англией на Евро стало мемом

19:50
Эмоции Мюллера после промаха. Фото UEFA.com
Эмоции Мюллера после промаха. Фото UEFA.com
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Форвард сборной Германии Томас Мюллер в матче 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2) не смог реализовать выход 1 на 1 с вратарем англичан Джорданом Пикфордом. Его реакция после промаха стала мемом в соцсетях.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Англии сыграет с Украиной. Матч состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).

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