Фото Мюллера после промаха в матче Германии с Англией на Евро стало мемом
19:50
Форвард сборной Германии Томас Мюллер в матче 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2) не смог реализовать выход 1 на 1 с вратарем англичан Джорданом Пикфордом. Его реакция после промаха стала мемом в соцсетях.
В 1/4 финала Евро-2020 сборная Англии сыграет с Украиной. Матч состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
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