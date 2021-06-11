Турция — Италия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Стали известны стартовые составы команд на матч-открытие Евро-2020 между сборными Турции и Италии.
Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш, Йокшулу, Туфан, Языджы, Караман, Чалханоглу, Йылмаз.
Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржинью, Локателли, Берарди, Иммобиле, Инсинье.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Игра состоится в Риме на «Стадио Олимпико».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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