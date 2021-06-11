Светлана Журова: «Украинцы и дальше будут продолжать привлекать внимание такими способами»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко, который заявил, что УЕФА разрешил оставить лозунг «героям слава».

«Я уже говорила, что для меня карта Крыма намного политизированнее, чем эти лозунги, — сказала Журова «СЭ». — Хотя я и такие лозунги не помню ни у одной страны на футбольной форме. Первоначально это все заточено под демонстрацию. Это мы с вами понимаем, что такая форма — чистая политика. Другие люди этого не поймут. А украинцы будут и дальше этим заниматься. Они пытаются отжать свое до конца. Такими способами они и дальше будут продолжать привлекать внимание».

В четверг, 10 июня, в УЕФА сообщили, что украинцы должны будут убрать с формы слоган «Героям слава», потому что в сочетании с первым он несет политический смысл.

(Владимир Пушкарев)