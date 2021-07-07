Туктамышева считает, что сборная Англии победит Данию в полуфинале Евро-2020

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о Евро-2020.

«Итальянцы молодцы, но на Евро еще мне запомнилась сборная Бельгии. Они очень хорошо себя показали. Де Брейне молодец, а Лукаку очень мощный игрок.

Расстроилась вылету сборной Франции. Ведь это команда, где очень много звезд. Казалось, что они точно должны были пройти дальше. Да и проигрывать по пенальти — всегда обидно.

Считаю, что во втором полуфинале выиграет Англия. Они будут играть на родной земле и для болельщиков это будет праздник. Тем более их команда уже много лет ничего не выигрывала», — сказала Туктамышева в эфире «Матч ТВ».

Матч полуфинала Евро Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель в финале встретится со сборной Италии.