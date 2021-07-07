Ольмо уверен, что сборная Испании добьется отличных результатов в будущем
14:55
Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился эмоциями после поражения от Италии (1:1, пенальти — 2:4) в матче полуфинала Евро-2020.
«Получить такой опыт вместе с этой прекрасной командой — это честь для меня. Уверен, что в будущем мы получим новые возможности, добьемся отличных результатов и отпразднуем их вместе. Спасибо тем, кто был рядом и поддерживал нас. Это только начало», — написал Ольмо в Twitter.
Сборная Италии в финале встретится с победителем матче Англия — Дания, который состоится 7 июля в Лондоне.
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