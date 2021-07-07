Ольмо уверен, что сборная Испании добьется отличных результатов в будущем

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился эмоциями после поражения от Италии (1:1, пенальти — 2:4) в матче полуфинала Евро-2020.

«Получить такой опыт вместе с этой прекрасной командой — это честь для меня. Уверен, что в будущем мы получим новые возможности, добьемся отличных результатов и отпразднуем их вместе. Спасибо тем, кто был рядом и поддерживал нас. Это только начало», — написал Ольмо в Twitter.

Me siento un privilegiado de poder haber vivido esta experiencia con este gran grupo. Estoy seguro de que volveremos a tener nuevas oportunidades y que vamos a celebrar grandes cosas juntos. Gracias a los que siempre hab?is estado ah? anim?ndonos. Esto solo acaba de empezar. ???? pic.twitter.com/xDILutB8Zl — Dani Olmo (@daniolmo7) July 7, 2021

Сборная Италии в финале встретится с победителем матче Англия — Дания, который состоится 7 июля в Лондоне.